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Сборная Австралии обыграла в дополнительное время Сирию и вышла в стыковые матчи ЧМ-2018

Сборная Австралии в Сиднее добилась победы над командой Сирии в ответном матче 4-го раунда квалификации ЧМ-2018.

Теперь австралийцы за путевку в Россию сыграют в межконтинентальном плей-офф с 4-й командой КОНКАКАФ. Это место могут занять США, Гондурас либо Панама.

ЧМ-2018. Азия. 4-й раунд. Ответный матч

Австралия – Сирия – 2:1 ( основное время - 1:1)

Голы: Кэхилл, 13, 109. – Аль-Сома, 6.

Удаление: Аль-Мавас, 94 (Сирия).

(Первый матч – 1:1).
Теги: Сборная Австрии сборная Сирии
Сегодня, 14:46
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