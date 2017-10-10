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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Австралии обыграла в дополнительное время Сирию и вышла в стыковые матчи ЧМ-2018
Сборная Австралии в Сиднее добилась победы над командой Сирии в ответном матче 4-го раунда квалификации ЧМ-2018.
Теперь австралийцы за путевку в Россию сыграют в межконтинентальном плей-офф с 4-й командой КОНКАКАФ. Это место могут занять США, Гондурас либо Панама.
ЧМ-2018. Азия. 4-й раунд. Ответный матч
Австралия – Сирия – 2:1 ( основное время - 1:1)
Голы: Кэхилл, 13, 109. – Аль-Сома, 6.
Удаление: Аль-Мавас, 94 (Сирия).
(Первый матч – 1:1).
Теперь австралийцы за путевку в Россию сыграют в межконтинентальном плей-офф с 4-й командой КОНКАКАФ. Это место могут занять США, Гондурас либо Панама.
ЧМ-2018. Азия. 4-й раунд. Ответный матч
Австралия – Сирия – 2:1 ( основное время - 1:1)
Голы: Кэхилл, 13, 109. – Аль-Сома, 6.
Удаление: Аль-Мавас, 94 (Сирия).
(Первый матч – 1:1).
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