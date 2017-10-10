Сборная Австралии обыграла в дополнительное время Сирию и вышла в стыковые матчи ЧМ-2018

Сборная Австралии в Сиднее добилась победы над командой Сирии в ответном матче 4-го раунда квалификации ЧМ-2018.Теперь австралийцы за путевку в Россию сыграют в межконтинентальном плей-офф с 4-й командой КОНКАКАФ. Это место могут занять США, Гондурас либо Панама.ЧМ-2018. Азия. 4-й раунд. Ответный матчГолы: Кэхилл, 13, 109. – Аль-Сома, 6.Удаление: Аль-Мавас, 94 (Сирия).(Первый матч – 1:1).