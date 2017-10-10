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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
На матче Франция – Беларусь ожидается 80 тысяч зрителей
На матче отборочного турнира ЧМ-201 между сборными Франции и Беларуси в Сен-Дени ожидается аншлаг, сообщает L'Equipe.
Игру, как ожидается, посетят порядка 80 тысяч человек.
Встреча пройдет на "Стад де Франс", вместимость которого составляет 81?338 зрителя.
Игру, как ожидается, посетят порядка 80 тысяч человек.
Встреча пройдет на "Стад де Франс", вместимость которого составляет 81?338 зрителя.
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