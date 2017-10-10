На матче Франция – Беларусь ожидается 80 тысяч зрителей

На матче отборочного турнира ЧМ-201 между сборными Франции и Беларуси в Сен-Дени ожидается аншлаг, сообщает L'Equipe.Игру, как ожидается, посетят порядка 80 тысяч человек.Встреча пройдет на "Стад де Франс", вместимость которого составляет 81?338 зрителя.