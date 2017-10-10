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На матче Франция – Беларусь ожидается 80 тысяч зрителей

На матче отборочного турнира ЧМ-201 между сборными Франции и Беларуси в Сен-Дени ожидается аншлаг, сообщает L'Equipe.

Игру, как ожидается, посетят порядка 80 тысяч человек.

Встреча пройдет на "Стад де Франс", вместимость которого составляет 81?338 зрителя.
Теги: Сборная Франции Сборная Белоруссии
Сегодня, 16:28
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