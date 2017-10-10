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Андрей Канчельскис: переживал за сборную Украины, жаль, что ее не будет на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2018.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в Киеве уступили сборной Хорватии (0:2) и заняли третье место в своей отборочной группе.

"Во вчерашнем матче переживал за сборную Украины. Жаль, что она не будет выступать на чемпионате мира. Жаль, было бы интересно посмотреть, но ничего страшного не случилось. Вместо Украины приедет другая сильная сборная. Является ли неучастие украинцев на мундиале облегчением для России? Ни в коем случае. Это всё политика, а она не имеет никакого отношения к футболу. Политика и спорт – это две разные вещи. Любая команда хочет сыграть на чемпионате мира. Да, сейчас будут различные отговорки, мол, мы специально проиграли, не хотели ехать в Россию и так далее. Но на самом деле абсолютно все стремятся к тому, чтобы попасть на мундиаль.

То, что происходит в стране сейчас, отражается на всех спортсменах. Если на Украине будет хаос, то это автоматически переносится на футболистов. Вспомните, когда Аргентина с сумасшедшим составом приехала на чемпионат мира 2002 года, тогда как в стране были беспорядки. Это напряжение и психологическое давление сказалось на футболистах, и они выступили неудачно", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат.com".
Теги: Канчельскис
Сегодня, 18:25
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№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ПЕРЕЖИВАЛ ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ, ЖАЛЬ, ЧТО ЕЕ НЕ БУДЕТ НА ЧМ-2018

- "тут жалеть не о чем" (с)
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
гнида шпротная
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: moistavki2 (Сегодня, 19:19) #
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online

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Регистрация: 10.10.2017
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Дык твои скачущие сами хотели бойкотировать! Вот и бойкотируйте, псы смердящие! Скатертью дорога, галичане.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:57) #
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online

Цитата: нетрал
РОЖДЕННЫЙ В СССР... вот только не та это украина уже....



К сожалению, даже большинство хохлов этого сейчас не понимает
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:53) #
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«Ливерпуль»
Может, это к лучшему...


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
РОЖДЕННЫЙ В СССР... вот только не та это украина уже....
Регистрация: 26.04.2017
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