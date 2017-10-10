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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Андрей Канчельскис: переживал за сборную Украины, жаль, что ее не будет на ЧМ-2018
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2018.
Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в Киеве уступили сборной Хорватии (0:2) и заняли третье место в своей отборочной группе.
"Во вчерашнем матче переживал за сборную Украины. Жаль, что она не будет выступать на чемпионате мира. Жаль, было бы интересно посмотреть, но ничего страшного не случилось. Вместо Украины приедет другая сильная сборная. Является ли неучастие украинцев на мундиале облегчением для России? Ни в коем случае. Это всё политика, а она не имеет никакого отношения к футболу. Политика и спорт – это две разные вещи. Любая команда хочет сыграть на чемпионате мира. Да, сейчас будут различные отговорки, мол, мы специально проиграли, не хотели ехать в Россию и так далее. Но на самом деле абсолютно все стремятся к тому, чтобы попасть на мундиаль.
То, что происходит в стране сейчас, отражается на всех спортсменах. Если на Украине будет хаос, то это автоматически переносится на футболистов. Вспомните, когда Аргентина с сумасшедшим составом приехала на чемпионат мира 2002 года, тогда как в стране были беспорядки. Это напряжение и психологическое давление сказалось на футболистах, и они выступили неудачно", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат.com".
Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в Киеве уступили сборной Хорватии (0:2) и заняли третье место в своей отборочной группе.
"Во вчерашнем матче переживал за сборную Украины. Жаль, что она не будет выступать на чемпионате мира. Жаль, было бы интересно посмотреть, но ничего страшного не случилось. Вместо Украины приедет другая сильная сборная. Является ли неучастие украинцев на мундиале облегчением для России? Ни в коем случае. Это всё политика, а она не имеет никакого отношения к футболу. Политика и спорт – это две разные вещи. Любая команда хочет сыграть на чемпионате мира. Да, сейчас будут различные отговорки, мол, мы специально проиграли, не хотели ехать в Россию и так далее. Но на самом деле абсолютно все стремятся к тому, чтобы попасть на мундиаль.
То, что происходит в стране сейчас, отражается на всех спортсменах. Если на Украине будет хаос, то это автоматически переносится на футболистов. Вспомните, когда Аргентина с сумасшедшим составом приехала на чемпионат мира 2002 года, тогда как в стране были беспорядки. Это напряжение и психологическое давление сказалось на футболистах, и они выступили неудачно", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат.com".
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