Серхио Агуэро приступил к легким тренировкам

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро начал легкие тренировки, сообщает пресс-служба клуба.Напомним, что в конце сентября Агуэро попал в автомобильную аварию и получил травму ребра. Форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, после чего врезался в столб.