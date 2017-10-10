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Серхио Агуэро приступил к легким тренировкам

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро начал легкие тренировки, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в конце сентября Агуэро попал в автомобильную аварию и получил травму ребра. Форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, после чего врезался в столб.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 20:20
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