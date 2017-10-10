Кузяев пришел и порядок навел. Оценки сборной России

В отсутствие Автогола сборная России провела невероятно блеклый час и лишь в последние тридцать минут поправила положение дел. Оценки игроков отЧестнее, конечно, было бы поставить голкиперу сборной б/о, так как проявить себя ему толком было негде. Гол пришел не по его вине, а в других случаях удары были довольно простыми.Марио наконец-то появился на правом фланге обороны сборной, но ожидаемого "нового уровня" не почувствовалось. Возможно, это связано с тем, что иранцы жестко его опекали и при малейшем намеке на опасность предпочитали сносить. Но тем не менее, надежно играя в обороне и периодически неплохо развивая атаки, у ворот противника Фернандес сегодня заметно терялся - все кроссы в штрафную адресатов не нашли, а после одного из неудачных Россия еще и получила контратаку, ставшую голом.Илья сыграл на одном уровне с другими защитниками, но так уж получилось, что именно его обыграл Тареми, убегая в голевую контратаку.Провел свой среднестатистический матч с аляповатыми выносами и упущенным игроком (Азмун, к счастью, ткнул мяч прямо в Лунева), но все-таки ни в какой катастрофической ситуации в этот раз замечен не был. В середине матча уступил место Джикии.Георгий при выносах от ворот Ирана выдвигался чуть выше, чтобы снимать верх, и практически через раз ему это не удавалось. В моменте с голом не успел подстраховать Кутепова и не догнал Тареми.Через его зону атаки шли нечасто, и, хоть мяч и пролетел ему между ног, в ситуации с голом упрекать его тоже тяжело. Но возможно.Был очень активен в атаке и по количеству действий заметно превзошел Фернандеса. Пока, однако, повысить балл не за что: КПД всей этой активности был довольно низкий и конкретно своими действиями опасности воротам Ирана он не представлял. Когда Азмун забивал, именно Константин не добежал до дальней штанги, однако, при все этом, если русский немец прибавит в КПД при том же уровни активности - он однозначный фаворит в борьбе за левую бровку.Иранцы атаковали блекло, и Дмитрий справлялся. Как только становилось чуть-чуть острее - по опорной зоне сборной противник летал без проблем. Страховать партнеров Тарасов не успевал, и в целом был справедливо и к счастью заменен.Алексей потерялся в глухой обороне Ирана и провел очень тусклый матч, не отметившись вообще ничем. Заменен почти сразу после перерыва.Сыграл ничуть не лучше Миранчука, только еще и весь матч. В первый час игры, когда Ерохин был одним из создателей атак, своей блеклостью Александр мог удивить даже видавших виды болельщиков сборной. Потом, правда, он отошел глубже и стал делать больше черновой работы, с чем справлялся лучше.Вышел на поле на 56й минуте, заметно оживил игру, совершил одну из двух-трех удачных обводок россиян и забил гол. В остальном совершал много брака, но команде, тем не менее, он заметно помог.Лучший игрок матча в составе России появился на поле на 64й минуте. Меньше, чем за полчаса он показал, как надо играть в обороне и страховать партнеров, и как надо организовывать атаки, в том числе голевые. Шикарный предголевой перевод на Самедова как образец.Александр, видимо, является живым талисманом сборной России. Хотя все эксперты в голос заявляют, что Фернандес будет смотреться на позиции лучше, Самедов сегодня сыграл гораздо эффективнее. Через пять минут после появления на поле он попал в перекладину, а еще через три отдал шикарную голевую Полозу, поучаствовав, таким образом, в уже 12й голевой атаке сборной при Черчесове. После ухода Смолова получил капитанскую повязку, так что перспектива борьбы Фернандеса и Самедова только обостряется.Был активен, много бил, но даже из неплохих позиций ничего сверхопасного не организовал.Александр напротив почти не бил, зато сосредоточился на подыгрыше и был в нем хорош. Цеплялся за мячи, выводил партнеров на опасные позиции, но те так и не помогли ему оформить голевую.