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Хет-трик Лионеля Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018 (видео)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в ворота Эквадора (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Аргентинцы, благодаря этой победе, получили прямую путевку в финальную часть турнира в России. Отметим, что победный дубль Месси оформил в течении 8 минут.

На счету форварда "Барселоны" в отборочной кампании 7 забитых мячей, лидером в списке бомбардиров стал уругваец Эдинсон Кавани - 10 голов.

Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 07:36
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№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 08:21) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Король футбола всех времен!!!
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 08:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну хуле Месси больше чем мастер... камера не успевает за тем как он ногами работает...)))
Регистрация: 23.01.2012
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 08:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
затащил в самый нужный момент


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 08:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, всякие там Аргентины вышли, А ХОХЛЫ НЕТ!!! И что там смотреть!!! smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 07:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чисто по русски выступили. Залезли в полную жопу, а потом героически из нее выбрались.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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