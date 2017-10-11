Хет-трик Лионеля Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018 (видео)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в ворота Эквадора (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.Аргентинцы, благодаря этой победе, получили прямую путевку в финальную часть турнира в России. Отметим, что победный дубль Месси оформил в течении 8 минут.На счету форварда "Барселоны" в отборочной кампании 7 забитых мячей, лидером в списке бомбардиров стал уругваец Эдинсон Кавани - 10 голов.