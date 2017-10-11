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Сборная России будет выступать во втором дивизионе Лиги наций

Сборная России определена во второй дивизион Лиги наций, передает ТАСС.

По итогам отборочного турнира ЧМ-2018 стало известно распределение сборных по четырем дивизионам. Стыковые матчи учитываться в рейтинге УЕФА не будут.

Дивизион A (четыре группы по три команды): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Дивизион B (четыре группы по три команды): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия, Турция.

Дивизион C (одна группа из трех команд и три группы – из четырех): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.

Дивизион D (четыре группы по четыре команды): Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года. Победители групп дивизиона A в июне 2019 года проведут "финал четырех". Худшие команды в группах в дивизионах A, B и C вылетят в дивизион ниже. Их заменят победители групп.

16 победителей группы всех четырех дивизионов разыграют четыре путевки в финальный турнир Евро-2020. Стыковые матчи пройдут внутри дивизионов. Таким образом, из каждого дивизиона в турнире сыграют как минимум по две команды.
Теги: Сборная России
Сегодня, 08:34
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8
(1)
№8 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ничего не понял но поддерживаю)))
последний абзац - раза 3 перечитал6
-четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.
- из каждого дивизиона в турнире сыграют как минимум по две команды.
4 дивизиона по 2 команды - это же 8-мь ))
Регистрация: 5.08.2010
№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:09) #
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online

Голландцы а какие заслуги в первой корзине? Сербов с греками вообще прокатили. Они должны быть выше чехов, боснийцев и турок. А России с ее рейтингом явно повезло. Наша корзина третья.
Регистрация: 29.08.2017
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 09:51) #
  • -1
  •  (1)

Коррупция какая-то. Третий-четвертый дивизион. Не выше!


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№5 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 09:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
SADDAM,
Наши могут наверстать упущенное, 4 место и вперед третья корзина...
Регистрация: 1.04.2010
№4 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 09:19) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: vvsl09
Сербов прокатили.

Да там не только Сербы, там половина дивизиона C выше нас в рейтинге была)) Хотя надо обновление рейтинга дождаться, но как мне кажется много очков за 2 товарняка нам не должны были начислить, хотя хз как там у них подсчёт идёт.
Регистрация: 17.02.2008
№3 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SADDAM
Как они туда попали с их рейтингом??? Должны вроде были в третьем играть.

Сербов прокатили.
Регистрация: 1.04.2010
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:56) #
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  •  (1)

крепкие все команды, легко ни с кем не будет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 08:52) #
  • +1
  •  (3)

Как они туда попали с их рейтингом??? Должны вроде были в третьем играть.
Регистрация: 17.02.2008
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