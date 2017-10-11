Сборная России будет выступать во втором дивизионе Лиги наций

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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По итогам отборочного турнира ЧМ-2018 стало известно распределение сборных по четырем дивизионам. Стыковые матчи учитываться в рейтинге УЕФА не будут.
Дивизион A (четыре группы по три команды): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.
Дивизион B (четыре группы по три команды): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия, Турция.
Дивизион C (одна группа из трех команд и три группы – из четырех): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.
Дивизион D (четыре группы по четыре команды): Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.
Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года. Победители групп дивизиона A в июне 2019 года проведут "финал четырех". Худшие команды в группах в дивизионах A, B и C вылетят в дивизион ниже. Их заменят победители групп.
16 победителей группы всех четырех дивизионов разыграют четыре путевки в финальный турнир Евро-2020. Стыковые матчи пройдут внутри дивизионов. Таким образом, из каждого дивизиона в турнире сыграют как минимум по две команды.
По итогам отборочного турнира ЧМ-2018 стало известно распределение сборных по четырем дивизионам. Стыковые матчи учитываться в рейтинге УЕФА не будут.
Дивизион A (четыре группы по три команды): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.
Дивизион B (четыре группы по три команды): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия, Турция.
Дивизион C (одна группа из трех команд и три группы – из четырех): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.
Дивизион D (четыре группы по четыре команды): Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.
Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года. Победители групп дивизиона A в июне 2019 года проведут "финал четырех". Худшие команды в группах в дивизионах A, B и C вылетят в дивизион ниже. Их заменят победители групп.
16 победителей группы всех четырех дивизионов разыграют четыре путевки в финальный турнир Евро-2020. Стыковые матчи пройдут внутри дивизионов. Таким образом, из каждого дивизиона в турнире сыграют как минимум по две команды.
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