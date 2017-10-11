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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тите: Медель оскорбил мать Неймара
Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что не понял за что Неймару показали желтую карточку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с национальной командой Чили (3:0).
"Я хочу пересмотреть эпизод, в котором Неймару была показана желтая карточка. Журналисты видели, как это произошло? Неймар просто защищал себя и ничего более. Он сделал естественное движение рукой, чтобы защититься.
Медель оскорбил мать Неймара. Никто не заслуживает подобного, ни мать Меделя, ни моя мать", - цитирует Тите UOL.
"Я хочу пересмотреть эпизод, в котором Неймару была показана желтая карточка. Журналисты видели, как это произошло? Неймар просто защищал себя и ничего более. Он сделал естественное движение рукой, чтобы защититься.
Медель оскорбил мать Неймара. Никто не заслуживает подобного, ни мать Меделя, ни моя мать", - цитирует Тите UOL.
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