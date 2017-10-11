Тите: Медель оскорбил мать Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что не понял за что Неймару показали желтую карточку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с национальной командой Чили (3:0)."Я хочу пересмотреть эпизод, в котором Неймару была показана желтая карточка. Журналисты видели, как это произошло? Неймар просто защищал себя и ничего более. Он сделал естественное движение рукой, чтобы защититься.Медель оскорбил мать Неймара. Никто не заслуживает подобного, ни мать Меделя, ни моя мать", - цитирует Тите UOL.