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Хавьер Маскерано показал празднование победы и поющего Месси (видео)

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после победы над сборной Эквадора (3:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 опубликовал видео из раздевалки.

Mas Unidos que nunca !!!!!

A post shared by Javier Mascherano (@mascherano14) on

Теги: сборная ар
Сегодня, 11:14
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