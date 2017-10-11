Хавьер Маскерано показал празднование победы и поющего Месси (видео)

Mas Unidos que nunca !!!!! A post shared by Javier Mascherano (@mascherano14) on Oct 10, 2017 at 8:13pm PDT

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после победы над сборной Эквадора (3:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 опубликовал видео из раздевалки.