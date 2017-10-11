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Арьен Роббен завершил выступление за сборную Голландии

Полузащитник Арьен Роббен объявил о завершении своей карьеры в сборной Голландии, информирует официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

33-летний футболист сообщил, что уходит после заключительного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Швеции (2:0), в котором он стал автором дубля. Напомним, голландцы не смогли пробиться на ЧМ-2018, заняв третье место в своей группе.

Роббен является серебряным призером ЧМ-2010, на ЧМ-2014 и Евро-2004 он завоевал бронзу. За свою карьеру в сборной он сыграл 96 матчей и забил 37 голов.
Теги: Роббен Сборная Голландии
Сегодня, 11:43
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№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Ушел великий, скорби Голландия!
Последний из могикан!

Теперь за игрой Голландии без слез не взглянешь.


на аргентину теперь взглянем joy


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (3)

Еще поднимутся. Если у них там и Промес не главный, то будущее есть.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:04) #
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  •  (6)
online

Бедный Промес - теперь тащить это говно.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:00) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ушла легенда, теперь особо и выделить некого у Нидерландов, некогда легендарная команда становиться середняком...
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:54) #
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  •  (3)

Ушел великий, скорби Голландия!
Последний из могикан!

Теперь за игрой Голландии без слез не взглянешь.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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