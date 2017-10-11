Арьен Роббен завершил выступление за сборную Голландии

Полузащитник Арьен Роббен объявил о завершении своей карьеры в сборной Голландии, информирует официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.33-летний футболист сообщил, что уходит после заключительного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Швеции (2:0), в котором он стал автором дубля. Напомним, голландцы не смогли пробиться на ЧМ-2018, заняв третье место в своей группе.Роббен является серебряным призером ЧМ-2010, на ЧМ-2014 и Евро-2004 он завоевал бронзу. За свою карьеру в сборной он сыграл 96 матчей и забил 37 голов.