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В штаб "Динамо" войдет румынский тренер по физподготовке

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что в его штаб войдет румынский тренер по физподготовке Патрик Лазареску.

"Он многим ребятам знаком по работе в "Динамо" с Даном Петреску. Патрик, тренер по физподготовке. Многим его и представлять не надо.

Хороший специалист хорошего уровня, который знает российский футбол изнутри, знает многих игроков из "Динамо". Мы вместе работали, и его работа мне импонирует", - цитирует Хохлова пресс-служба бело-голубых.
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 12:51
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Румын так румын....удачи.


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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