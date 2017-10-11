Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спасибо за прекрасные моменты, моя сборная, и спасибо, мой Капитан Америка.
Это было по-настоящему красиво. Но когда вы в майке сборной, вы должны быть профессионалами. Большинство игроков рвали свои задницы ради побед, пока другие расслаблялись и не тренировались из-за похмелья. Теперь вся страна плачет", – написала Прадо в Инстаграме.
"Спасибо за прекрасные моменты, моя сборная, и спасибо, мой Капитан Америка.
Это было по-настоящему красиво. Но когда вы в майке сборной, вы должны быть профессионалами. Большинство игроков рвали свои задницы ради побед, пока другие расслаблялись и не тренировались из-за похмелья. Теперь вся страна плачет", – написала Прадо в Инстаграме.
Gracias por todos los lindos momentos mi selecci?n????????gracias mi capit?n America por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo s? que la mayor?a se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Por qu? ahora es un pa?s entero el llora. Aqu? te esperamos con los brazos abiertos mi capit?n
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