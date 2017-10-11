Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья

Карла Пардо, жена вратаря сборной Чили Клаудио Браво высказалась по поводу непопадания команды на ЧМ-2018."Спасибо за прекрасные моменты, моя сборная, и спасибо, мой Капитан Америка.Это было по-настоящему красиво. Но когда вы в майке сборной, вы должны быть профессионалами. Большинство игроков рвали свои задницы ради побед, пока другие расслаблялись и не тренировались из-за похмелья. Теперь вся страна плачет", – написала Прадо в Инстаграме.