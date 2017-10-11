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Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья

Карла Пардо, жена вратаря сборной Чили Клаудио Браво высказалась по поводу непопадания команды на ЧМ-2018.

"Спасибо за прекрасные моменты, моя сборная, и спасибо, мой Капитан Америка.

Это было по-настоящему красиво. Но когда вы в майке сборной, вы должны быть профессионалами. Большинство игроков рвали свои задницы ради побед, пока другие расслаблялись и не тренировались из-за похмелья. Теперь вся страна плачет", – написала Прадо в Инстаграме.

Теги: Сборная Чили Браво
Сегодня, 14:50
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:47) #
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zenit_53,
Ну да
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
smile это камень в огород Видаля что ли
Регистрация: 20.10.2011
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