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Артуро Видаль завершил выступления за сборную Чили (фото)

Полузащитник "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаль заявил, что завершает международную карьеру. Напомним, чилийцы не смогли выйти на ЧМ-2018.

"Ребята, спасибо за все, за все эти годы, которые мы провели вместе. За то, что мы вместе умирали на поле и многому научили страну и друг друга.

Я опустошен, но горжусь этими игроками и тренерским штабом", – написал Видаль в Инстаграме.

30-летний Видаль сыграл 95 матчей за сборную Чили и забил 23 гола.

Теги: Видаль Сборная Чили
Сегодня, 15:55
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№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:07) #
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Цитата: safonas
жаль что Чили к нам не попали и то что Видаль уходит worried

Скоро и из Баварии уйдёт... Достал всех уже

: Чили подали протест после игры с Боливия который завершился в ничью... Суд удовлетворил его и присудил победу Чили..Т.к в игре принимал участие игрок не имевший на это права.. Также победу присудили Перу, которая Боливии проиграла.. Итог.. Если бы Чили не подали в суд, то они бы опередили на один пункт Перу...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:57) #
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  •  (2)

жаль что Чили к нам не попали и то что Видаль уходит worried


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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