Артуро Видаль завершил выступления за сборную Чили (фото)

Muchas gracias muchachos por todo!!???? por todos estos a?os juntos por dejar la vida en cada partido por ense?arme y ense?arle a un pa?s que con esfuerzo y trabajo todo se puede en la vida!!!?? con el alma destrozada pero a la vez orgullo de estos jugadores y cuerpo t?cnico!!!???????? A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Oct 10, 2017 at 7:05pm PDT

Полузащитник "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаль заявил, что завершает международную карьеру. Напомним, чилийцы не смогли выйти на ЧМ-2018."Ребята, спасибо за все, за все эти годы, которые мы провели вместе. За то, что мы вместе умирали на поле и многому научили страну и друг друга.Я опустошен, но горжусь этими игроками и тренерским штабом", – написал Видаль в Инстаграме.30-летний Видаль сыграл 95 матчей за сборную Чили и забил 23 гола.