Фалькао предложил перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018? (видео)

Clamoroso video di Falcao durante Per?-Colombia che va convincendo i giocatori del Per? sul rimanere pareggio pic.twitter.com/8laXomElvY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 11, 2017

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао во время матча заключительного тура отборочного этапа ЧМ-2018 предлагал игрокам команды соперника - сборной Перу - доиграть встречу вничью, информирует Semana.Сообщается, что форвард "Монако" в конце матча узнал, как развиваются события в параллельных играх, где Бразилия обыгрывала Чили (3:0), а Венесуэла забила Парагваю (1:0). Это устраивало обе команды.После этого Фалькао подошел к игрокам перуанской сборной и предложил не бежать вперед за победой. Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро призвал своих партнеров успокоиться.