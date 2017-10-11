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Фалькао предложил перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018? (видео)

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао во время матча заключительного тура отборочного этапа ЧМ-2018 предлагал игрокам команды соперника - сборной Перу - доиграть встречу вничью, информирует Semana.

Сообщается, что форвард "Монако" в конце матча узнал, как развиваются события в параллельных играх, где Бразилия обыгрывала Чили (3:0), а Венесуэла забила Парагваю (1:0). Это устраивало обе команды.

После этого Фалькао подошел к игрокам перуанской сборной и предложил не бежать вперед за победой. Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро призвал своих партнеров успокоиться.

Теги: Фалькао Сборная Перу Сборная Колумбии
Сегодня, 16:19
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