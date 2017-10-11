Исполнительный директор "Барселоны": мы готовы купить Коутиньо зимой

Исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау сообщил, что клуб готов приобрести форварда "Ливерпуля" Фелиппе Коутиньо зимой."Мы готовы купить в зимнее трансферное окно Коутиньо или другого игрока, которого запросит тренерский штаб. Но важно все регулировать, поэтому если есть покупки, то должны быть и продажи", - цитирует Грау the Telegraph.