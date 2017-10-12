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Сердар Азмун попал в сферу интересов "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" интересуется нападающим "Рубина" и сборной Ирана Сердаром Азмуном, сообщает ФАН.

Лондонский клуб готов предложить за 22-летнего нападающего 16 млн фунтов. Отмечается также, что "Кристал Пэлас" интересовался возможными условиями контракта иранца, однако никаких предложений на сегодняшний момент не делал.
Теги: Азмун Рубин Кристал Пэлас Трансферы
Сегодня, 03:35
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