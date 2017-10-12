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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ахмед Муса открыл свой бизнес в Нигерии
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса, который выступает за "Лестер", занялся бизнесом у себя на родине в Нигерии, информирует Daily Mail.
Сообщается, что футболист открыл в городе Кано автозаправочную станцию.
Сообщается, что футболист открыл в городе Кано автозаправочную станцию.
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