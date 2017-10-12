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Ахмед Муса открыл свой бизнес в Нигерии

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса, который выступает за "Лестер", занялся бизнесом у себя на родине в Нигерии, информирует Daily Mail.

Сообщается, что футболист открыл в городе Кано автозаправочную станцию.
Теги: Муса
Сегодня, 11:29
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