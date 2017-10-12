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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан покидает свой пост
Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан ушел в отставку, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.
Шотландская футбольная ассоциация договорилась расторгнуть контракт со специалистом по обоюдному согласию после непопадания в стыковые матчи квалификации ЧМ-2018.
Шотландцы в своей группе заняли третье место и не попали в стыковые матчи как худшая команда из занявших второе место в группах.
Шотландская футбольная ассоциация договорилась расторгнуть контракт со специалистом по обоюдному согласию после непопадания в стыковые матчи квалификации ЧМ-2018.
Шотландцы в своей группе заняли третье место и не попали в стыковые матчи как худшая команда из занявших второе место в группах.
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