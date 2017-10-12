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Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан покидает свой пост

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан ушел в отставку, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

Шотландская футбольная ассоциация договорилась расторгнуть контракт со специалистом по обоюдному согласию после непопадания в стыковые матчи квалификации ЧМ-2018.

Шотландцы в своей группе заняли третье место и не попали в стыковые матчи как худшая команда из занявших второе место в группах.
Теги: Сборная Шотландии
Сегодня, 20:13
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