Унаи Эмери: будем помогать Неймару завоевывать "Золотой мяч"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал, что в клубе помогут форварду Неймару выиграть "Золотой мяч".Напомним, что бразилец, перешедший во французский клуб из "Барселоны" за 222 миллиона евро, вошел в список 30 претендентов на "Золотой мяч"."Мы хотим для него лучшего. Мы будем помогать ему претендовать на этот трофей и завоевывать его", - цитирует Эмери L’Equipe.