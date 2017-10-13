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Унаи Эмери: будем помогать Неймару завоевывать "Золотой мяч"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал, что в клубе помогут форварду Неймару выиграть "Золотой мяч".

Напомним, что бразилец, перешедший во французский клуб из "Барселоны" за 222 миллиона евро, вошел в список 30 претендентов на "Золотой мяч".

"Мы хотим для него лучшего. Мы будем помогать ему претендовать на этот трофей и завоевывать его", - цитирует Эмери L’Equipe.
Теги: Эмери Неймар ПСЖ
Сегодня, 00:24
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