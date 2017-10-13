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Шамиль Газизов: база в Уфе для команды ЧМ-2018 будет готова к декабрю

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о сроках готовности базы для команды-участницы чемпионата мира-2018.

"Строительство на Мелькомбинате идет согласно плану, его ведет правительство республики. Трава уже взошла, многие работы проделаны, и все будет готово к декабрю", - цитирует Газизова "СЭ".
Теги: Газизов
Сегодня, 07:32
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