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СМИ: Лионель Месси готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити", информирует The Sun.

Сообщается, что на возможность отъезда капитана сборной Аргентины повлияли несколько факторов: продажа Неймара в "ПСЖ", назначение на пост главного тренера Эрнесто Вальверде и политическая ситуация в Каталонии.

Напомним, Месси и "Барселоной" не могут пока согласовать новый контракт, действующее соглашение истекает летом 2018 года.
Теги: Месси Манчестер Сити Барселона
Сегодня, 10:52
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