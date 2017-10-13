СМИ: Лионель Месси готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити", информирует The Sun.Сообщается, что на возможность отъезда капитана сборной Аргентины повлияли несколько факторов: продажа Неймара в "ПСЖ", назначение на пост главного тренера Эрнесто Вальверде и политическая ситуация в Каталонии.Напомним, Месси и "Барселоной" не могут пока согласовать новый контракт, действующее соглашение истекает летом 2018 года.