Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сэм Эллардайс может возглавить сборную Шотландии

Бывший главный тренер сборной Англии и "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс может возглавить сборную Шотландии.

По информации The Telegraph, помимо Эллардайса на должность претендуют экс-главный тренер "Кардиффа" Малки Маккей и Дэвид Мойес.

Напомним, Гордон Страчан подал в отставку после того, как Шотландия не смогла выйти на ЧМ-2018.

Газета.Ru
Теги: Сборная Шотландии
Сегодня, 10:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.