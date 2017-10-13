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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сэм Эллардайс может возглавить сборную Шотландии
Бывший главный тренер сборной Англии и "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс может возглавить сборную Шотландии.
По информации The Telegraph, помимо Эллардайса на должность претендуют экс-главный тренер "Кардиффа" Малки Маккей и Дэвид Мойес.
Напомним, Гордон Страчан подал в отставку после того, как Шотландия не смогла выйти на ЧМ-2018.
Газета.Ru
По информации The Telegraph, помимо Эллардайса на должность претендуют экс-главный тренер "Кардиффа" Малки Маккей и Дэвид Мойес.
Напомним, Гордон Страчан подал в отставку после того, как Шотландия не смогла выйти на ЧМ-2018.
Газета.Ru
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