Бывший главный тренер сборной Англии и "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс может возглавить сборную Шотландии.По информации The Telegraph, помимо Эллардайса на должность претендуют экс-главный тренер "Кардиффа" Малки Маккей и Дэвид Мойес.Напомним, Гордон Страчан подал в отставку после того, как Шотландия не смогла выйти на ЧМ-2018.