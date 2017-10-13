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Головин и Васин не полетели с ЦСКА на игру с "Краснодаром"

ЦСКА не взял в Краснодар на матч 13-го тура премьер-лиги полузащитника Александра Головина. Футболист будет готовиться в Москве к встрече Лиги чемпионов с "Базелем".

Также дома остался остался получивший повреждение икроножной мышцы в товарищеском матче сборных России и Ирана (1:1) защитник Виктор Васин.

Полузащитник Понтус Вернблум отправится с ЦСКА на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра. Также армейцам не помогут Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.

ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:38
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№3 Написал: командир (Сегодня, 13:52) #
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online

9:0 забьют все, кроме смолова и вратаря
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
ставь на Краснодар, азартный болельщик.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну все капец, играть не кому, одна молодежь. Ничья за счастье.(( Пацанам здоровья.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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