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Гарри Кейн признан лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признан лучшим игроком чемпионата Англии в сентябре, передает пресс-служба лиги.

В голосовании также принимали участие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Альваро Мората ("Челси"). В четырех матчах АПЛ в сентябре Кейн забил шесть голов.
Теги: Кейн
Сегодня, 14:59
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