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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гарри Кейн признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признан лучшим игроком чемпионата Англии в сентябре, передает пресс-служба лиги.
В голосовании также принимали участие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Альваро Мората ("Челси"). В четырех матчах АПЛ в сентябре Кейн забил шесть голов.
В голосовании также принимали участие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Альваро Мората ("Челси"). В четырех матчах АПЛ в сентябре Кейн забил шесть голов.
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