Гарри Кейн признан лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признан лучшим игроком чемпионата Англии в сентябре, передает пресс-служба лиги.В голосовании также принимали участие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Альваро Мората ("Челси"). В четырех матчах АПЛ в сентябре Кейн забил шесть голов.