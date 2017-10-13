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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Атлетико": надеюсь, болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое - спорт
Президент "Атлетико": надеюсь, болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое - спорт
ЦСКА вылетел в "Краснодар" в составе 16-ти игроков
ЦСКА вылетел в Краснодар на игру 13-го тура РФПЛ с "Краснодаром", информирует пресс-служба клуба. Команда Виктора Гончаренко отправилась в составе 16 человек.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Ранее сообщалось, что в предстоящей игре армейцам не помогут Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Ранее сообщалось, что в предстоящей игре армейцам не помогут Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
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