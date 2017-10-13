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ЦСКА вылетел в "Краснодар" в составе 16-ти игроков

ЦСКА вылетел в Краснодар на игру 13-го тура РФПЛ с "Краснодаром", информирует пресс-служба клуба. Команда Виктора Гончаренко отправилась в составе 16 человек.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Ранее сообщалось, что в предстоящей игре армейцам не помогут Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:45
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(1)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:10) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
5 на замене может классикой сыграть? (4-4-2) ))

можно сыграть,только если ты забыл в последние годы у Цска своя классика,это когда все в обороне и выбивают на качественного загорелого нападающего,с последним у вас сейчас проблематично
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:01) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
5 на замене persevere dizzy_face может классикой сыграть? (4-4-2) ))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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