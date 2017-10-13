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Виталий Мутко: Аргентина и Испания приедут основными составами, Месси тоже будет

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о ближайших матчах сборной России с Испанией и Аргентиной.

"Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в матче, договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами.

В том числе будет Лионель Месси", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России Сборная Испании Сборная Аргентины
Сегодня, 17:41
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7
(1)
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 18:16) #
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online

Да когда уже уберут из футбола этого Мудко, он никакого отношения к футболу не имеет!
Регистрация: 18.03.2013
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:13) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
Мутко, как всегда на высоте!! Всегда при всех тренерах для сборной все условия,все лучшее,все креативнее..но играть в футбол Глава РФС и тренировать футболистов не в состоянии))


Правда молодец? Имея долги, платит огромные деньги сборным, чтобы они с нами сыграли?
Ты вот скажи, почему ты такой лизун? Ты язык из задницы чиновников и игроков не вынимаешь...а когда мы сливаем всякой чепухе, тебя тут не видать...
Неужели ты, слабоумный не понимаешь, что все гулянья за бюджетные деньги. Или ты любитель путинских гамбургеров? Слышал о таком?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Роман Ходоровс (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 13.10.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А где игры?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Порвем Всех smile
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:47) #
  • -2
  •  (6)
online

Заплатите больше
Разве с вас убудет
Будет ди Мария
Месси тоже будет
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Мутко, как всегда на высоте!! Всегда при всех тренерах для сборной все условия,все лучшее,все креативнее..но играть в футбол Глава РФС и тренировать футболистов не в состоянии))
Регистрация: 17.03.2008
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