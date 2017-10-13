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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Златко Юнузович завершил международную карьеру
Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии.
30-летний хавбек заявил об уходе из сборной, которая не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.
В 55 матчах за сборную Австрии Юнузович забил 7 голов.
30-летний хавбек заявил об уходе из сборной, которая не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.
В 55 матчах за сборную Австрии Юнузович забил 7 голов.
?? Zlatko #Junuzovic has retired from Austria international duty. Congratulations on a brilliant career for your country, Zladdi ? #werder pic.twitter.com/5lgPqAhoka— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 13, 2017
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