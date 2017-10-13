Златко Юнузович завершил международную карьеру

?? Zlatko #Junuzovic has retired from Austria international duty. Congratulations on a brilliant career for your country, Zladdi ? #werder pic.twitter.com/5lgPqAhoka — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 13, 2017

Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии.30-летний хавбек заявил об уходе из сборной, которая не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.В 55 матчах за сборную Австрии Юнузович забил 7 голов.