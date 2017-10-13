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Златко Юнузович завершил международную карьеру

Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии.

30-летний хавбек заявил об уходе из сборной, которая не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.

В 55 матчах за сборную Австрии Юнузович забил 7 голов.

Теги: Сборная Австрии
Сегодня, 20:11
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