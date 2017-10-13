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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: хотели бы сыграть с Аргентиной в Москве
Сборная России намерена провести товарищеский матч с командой Аргентины в Москве, рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим [точные места проведения матчей], работа идет", - цитирует Мутко ТАСС.
"Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим [точные места проведения матчей], работа идет", - цитирует Мутко ТАСС.
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