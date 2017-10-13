Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: хотели бы сыграть с Аргентиной в Москве

Сборная России намерена провести товарищеский матч с командой Аргентины в Москве, рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим [точные места проведения матчей], работа идет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 22:10
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.