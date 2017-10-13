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Федор Смолов: мне кажется, Самедов как Бенджамин Баттон

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире программы "Звёзды Премьер-Лиги" на телеканале "Матч ТВ" = поделился мнением о полузащитнике "Спартака" Александре Самедове.

"Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать. Мне кажется, что он как Бенджамин Баттон. Самедов больше следит за собой, за питанием, подобрав свой собственный рацион. В таком возрасте приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить то, что сделает тебя лучше и позволит дольше сохранять физическую форму", - сказал Смолов.
Теги: Смолов Самедов Спартак
Сегодня, 22:51
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№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи тебе завтра Федя!
Регистрация: 6.04.2016
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