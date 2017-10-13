Федор Смолов: мне кажется, Самедов как Бенджамин Баттон

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире программы "Звёзды Премьер-Лиги" на телеканале "Матч ТВ" = поделился мнением о полузащитнике "Спартака" Александре Самедове."Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать. Мне кажется, что он как Бенджамин Баттон. Самедов больше следит за собой, за питанием, подобрав свой собственный рацион. В таком возрасте приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить то, что сделает тебя лучше и позволит дольше сохранять физическую форму", - сказал Смолов.