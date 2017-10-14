Хосеп Гвардиола: Агуэро готов сыграть со "Стоком"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что форвард Серхио Агуэро готов принять участие в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити"."Первая тренировка Агуэро прошла хорошо. Возможно, что завтра он будет готов играть. Трансферный сезон позади, посмотрим, что будет нужно сделать в январе. Главная проблема – травма Бенджамена Менди", - цитирует специалиста пресс-служба клуба.