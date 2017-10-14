Миха Мевля: Бердыев дал вашему футболу очень многое

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал об экс-наставнике "Ростова" Курбане Бердыеве.– Смотрите сами: он первым стал использовать схему с тремя центральными защитниками. Сейчас 90 процентов команд премьер-лиги предпочитают такую расстановку. Так что этот специалист дал вашему футболу очень многое.– Опять же это нужно спрашивать у моего агента.– Роботы? Просто у него все выполняют свою работу на поле. Нужно уважительно относиться к тому, что говорит тренер, и следовать его установкам. Тогда будешь побеждать.– Да, и не раз! Он злится, когда его команда проигрывает, и радуется, когда берет три очка. Это нормально для любого тренера.