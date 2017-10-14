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Миха Мевля: Бердыев дал вашему футболу очень многое

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал об экс-наставнике "Ростова" Курбане Бердыеве.

– Бердыев – лучший российский тренер?

– Смотрите сами: он первым стал использовать схему с тремя центральными защитниками. Сейчас 90 процентов команд премьер-лиги предпочитают такую расстановку. Так что этот специалист дал вашему футболу очень многое.

– Бердыев звал вас в "Рубин"?

– Опять же это нужно спрашивать у моего агента.

– Некоторые говорят, что у Бердыева игроки превращаются в роботов. Как ответите?

– Роботы? Просто у него все выполняют свою работу на поле. Нужно уважительно относиться к тому, что говорит тренер, и следовать его установкам. Тогда будешь побеждать.

– Бердыев производит впечатление спокойного человека. Вы видели его эмоции?

– Да, и не раз! Он злится, когда его команда проигрывает, и радуется, когда берет три очка. Это нормально для любого тренера.

СЭ
Теги: Мевля Бердыев
Сегодня, 06:45
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