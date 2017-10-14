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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко: испанцы сами хотят сыграть именно в Санкт-Петербурге
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что встреча сборных России и Испании, назначенная на 14 ноября, состоится в Санкт-Петербурге.
"Мы же не просто так в официальном сообщении РФС акцентировали внимание на том, что города и стадионы, где пройдут встречи с Аргентиной и Испанией, объявим позже. Испанцы, конечно, немного поторопились, заявив о Петербурге, хотя мы о таком не договаривались. Просто все дело в том, что они сами очень хотят сыграть именно на берегах Невы, да и мы видим в Санкт-Петербурге идеальную площадку для игры высокого ранга.
В Питере великолепные болельщики, которые любят не только клубный футбол, но и сборную. Кубок конфедераций там прошел на высшем уровне, да и пора всерьез готовиться к чемпионату мира. Так что пока главный ориентир на матч с испанцами - Санкт-Петербург, но документально оформить и принять окончательное решение сможем лишь через несколько дней.
Что касается московского матча с Аргентиной, то с "Лужниками" пока тоже есть некие технические аспекты и недоработки, о которых я бы не хотел говорить, но которые предстоит уладить в кратчайшие сроки. Безусловно, матч с Аргентиной станет отличным поводом для открытия стадиона, но призываю всех - запаситесь терпением, все согласования должны произойти в начале следующей недели", - цитирует Мутко RT.
"Мы же не просто так в официальном сообщении РФС акцентировали внимание на том, что города и стадионы, где пройдут встречи с Аргентиной и Испанией, объявим позже. Испанцы, конечно, немного поторопились, заявив о Петербурге, хотя мы о таком не договаривались. Просто все дело в том, что они сами очень хотят сыграть именно на берегах Невы, да и мы видим в Санкт-Петербурге идеальную площадку для игры высокого ранга.
В Питере великолепные болельщики, которые любят не только клубный футбол, но и сборную. Кубок конфедераций там прошел на высшем уровне, да и пора всерьез готовиться к чемпионату мира. Так что пока главный ориентир на матч с испанцами - Санкт-Петербург, но документально оформить и принять окончательное решение сможем лишь через несколько дней.
Что касается московского матча с Аргентиной, то с "Лужниками" пока тоже есть некие технические аспекты и недоработки, о которых я бы не хотел говорить, но которые предстоит уладить в кратчайшие сроки. Безусловно, матч с Аргентиной станет отличным поводом для открытия стадиона, но призываю всех - запаситесь терпением, все согласования должны произойти в начале следующей недели", - цитирует Мутко RT.
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