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Александр Ширко: почему "Спартак" во втором тайме в очередной раз сдувается?!

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал игру 13-го тура чемпионата России с "Ахматом". После перерыва от действий красно-белых у него возникло недоумение.

- Оборона "Спартака" вновь "чудила"?

- Да, за защиту как-то тревожно. В первом тайме у "Ахмата" было три момента, во втором - пенальти и еще один-два шанса.

- Какой-то оптимизм у вас присутствует перед игрой с "Севильей"?

- В первом тайме появилось ощущение, что после паузы в чемпионате тренерский штаб внес правильные изменения в игру. А после перерыва вновь возникло недоумение: почему команда в очередной раз сдувается?!

- Тем не менее, впервые в сезоне "Спартак" одержал две победы подряд в чемпионате. Можно сказать, что команда ожила?

- Отвечу так. Главное, что красно-белые набирают очки. Не важно, ожил "Спартак" или нет, необходимо добиваться в каждом конкретном матче максимального результата. Все-таки много было потеряно ранее. Как бы это в итоге не сказалось…

СЭ
Теги: Ширко Спартак
Сегодня, 07:36
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