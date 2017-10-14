Александр Ширко: почему "Спартак" во втором тайме в очередной раз сдувается?!

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал игру 13-го тура чемпионата России с "Ахматом". После перерыва от действий красно-белых у него возникло недоумение.- Да, за защиту как-то тревожно. В первом тайме у "Ахмата" было три момента, во втором - пенальти и еще один-два шанса.- В первом тайме появилось ощущение, что после паузы в чемпионате тренерский штаб внес правильные изменения в игру. А после перерыва вновь возникло недоумение: почему команда в очередной раз сдувается?!- Отвечу так. Главное, что красно-белые набирают очки. Не важно, ожил "Спартак" или нет, необходимо добиваться в каждом конкретном матче максимального результата. Все-таки много было потеряно ранее. Как бы это в итоге не сказалось…