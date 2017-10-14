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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: ситуация с травмированными в ЦСКА – кошмар для Гончаренко
Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 13-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и ЦСКА.
"Статус команд, абсолютное равенство в таблице и полные трибуны делают этот матч центральным в туре. "Краснодар" проиграл в трех последних матчах – им нужно прерывать эту серию. Более того, им нужно играть на победу. Для ЦСКА же в этом матче хорошим результатом будет и ничья.
Василий Березуцкий и Алан Дзагоев точно не сыграют, а также Виктор Васин и Александр Головин. Под большим вопросом участие Понтуса Вернблума. Нынешняя ситуация с травмированными в ЦСКА – кошмар для Гончаренко. Придется выставлять молодежь. Других резервистов просто нет.
Натхо, Кучаев, Хосонов или Гордюшенко в центре поля? Других вариантов, кажется, нет. Может быть, Витиньо сыграет в роли атакующего полузащитника, а, может быть, тренер сыграет с одним форвардом и насытит центр поля. Очевидно, что ситуация очень сложная.
ЦСКА точно закроется и будет играть вторым номером, другого выхода не вижу. "Краснодар" будет владеть и мячом и создаст моменты. Нужно только реализовать", - приводит слова Бубнова Sportbox.
"Статус команд, абсолютное равенство в таблице и полные трибуны делают этот матч центральным в туре. "Краснодар" проиграл в трех последних матчах – им нужно прерывать эту серию. Более того, им нужно играть на победу. Для ЦСКА же в этом матче хорошим результатом будет и ничья.
Василий Березуцкий и Алан Дзагоев точно не сыграют, а также Виктор Васин и Александр Головин. Под большим вопросом участие Понтуса Вернблума. Нынешняя ситуация с травмированными в ЦСКА – кошмар для Гончаренко. Придется выставлять молодежь. Других резервистов просто нет.
Натхо, Кучаев, Хосонов или Гордюшенко в центре поля? Других вариантов, кажется, нет. Может быть, Витиньо сыграет в роли атакующего полузащитника, а, может быть, тренер сыграет с одним форвардом и насытит центр поля. Очевидно, что ситуация очень сложная.
ЦСКА точно закроется и будет играть вторым номером, другого выхода не вижу. "Краснодар" будет владеть и мячом и создаст моменты. Нужно только реализовать", - приводит слова Бубнова Sportbox.
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