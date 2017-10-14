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Александр Бубнов: "Динамо" не имеет права проигрывать на своем поле

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" - "СКА-Хабаровск".

"Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сказал, что первым делом нужно наладить игру в обороне. Ему сразу же предстоит провести важный матч с конкурентом по борьбе за выживание.

СКА находится в лучшем положении, так как у хабаровчан все стабильно, они обыграли "Ростов" в прошлом туре. Но "Динамо" не имеет права проигрывать на своем поле. Прогноз – 0:0", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 09:46
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