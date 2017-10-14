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Бернард Бериша: со "Спартаком" нам нужно было играть немного быстрее

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша прокомментировал поражение в матче 13-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.

Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию", - цитирует Беришу официальный сайт грозненского клуба.
Теги: Бериша Ахмат
Сегодня, 10:58
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