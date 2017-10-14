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Ромелу Лукаку - в стартовом составе "МЮ" на матч с "Ливерпулем"

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" на матч 8-го тура чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан - Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Вайналдум, Джан, Салах, Коутиньо, Фирмино.
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 14:13
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