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Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла высказался по поводу предстоящего дерби с "Интером".

"Интер" – сбалансированная и опытная команда, у которой есть скорость и качество. Нам нужно играть аккуратно и не давать им пространства.

Спаллетти – великолепный тактик. Я тренировался под его руководством, с течением времени от изменялся. Надеюсь, что я смогу прогрессировать и стать лучше него. Но я предпочел бы, чтобы волосы у меня остались" – передает слова Монтеллы Football Italia.
Теги: Монтелла Милан Спаллетти
Сегодня, 15:09
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