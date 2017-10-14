Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла высказался по поводу предстоящего дерби с "Интером"."Интер" – сбалансированная и опытная команда, у которой есть скорость и качество. Нам нужно играть аккуратно и не давать им пространства.Спаллетти – великолепный тактик. Я тренировался под его руководством, с течением времени от изменялся. Надеюсь, что я смогу прогрессировать и стать лучше него. Но я предпочел бы, чтобы волосы у меня остались" – передает слова Монтеллы Football Italia.