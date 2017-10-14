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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла высказался по поводу предстоящего дерби с "Интером".
"Интер" – сбалансированная и опытная команда, у которой есть скорость и качество. Нам нужно играть аккуратно и не давать им пространства.
Спаллетти – великолепный тактик. Я тренировался под его руководством, с течением времени от изменялся. Надеюсь, что я смогу прогрессировать и стать лучше него. Но я предпочел бы, чтобы волосы у меня остались" – передает слова Монтеллы Football Italia.
"Интер" – сбалансированная и опытная команда, у которой есть скорость и качество. Нам нужно играть аккуратно и не давать им пространства.
Спаллетти – великолепный тактик. Я тренировался под его руководством, с течением времени от изменялся. Надеюсь, что я смогу прогрессировать и стать лучше него. Но я предпочел бы, чтобы волосы у меня остались" – передает слова Монтеллы Football Italia.
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