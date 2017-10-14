Павел Недвед: Дибала может стать одним из величайших игроков

Член совета директоров "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о форварде клуба Пауло Дибале."Дибала может стать одним из величайших игроков, потому что Месси - инопланетянин. У Пауло светлая голова и он умеет работать над своими ошибками. Надеюсь, никто не отберет его у нас, но после перехода Неймара в ПСЖ все возможно. Трансферный рынок в последнее время сошел с ума" - цитирует Недведа La Repubblica.