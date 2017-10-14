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Павел Недвед: Дибала может стать одним из величайших игроков

Член совета директоров "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о форварде клуба Пауло Дибале.

"Дибала может стать одним из величайших игроков, потому что Месси - инопланетянин. У Пауло светлая голова и он умеет работать над своими ошибками. Надеюсь, никто не отберет его у нас, но после перехода Неймара в ПСЖ все возможно. Трансферный рынок в последнее время сошел с ума" - цитирует Недведа La Repubblica.
Теги: Недвед Дибала Ювентус
Сегодня, 18:03
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