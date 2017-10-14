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Жозе Моуринью: ничья с "Ливерпулем" - достойный результат

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (0:0) в матче 8-го тура АПЛ.

"Ливерпуль" выглядел хорошо, но нам удалось показать свой футбол. В первом тайме мы контролировали игру, создав несколько голевых моментов. После перерыва я пытался добавить динамики в атакующей линии, но мы потеряли много сил и контроль в центре поля. Средняя линия "Ливерпуля" сегодня выглядела мощно. Они были быстрее нас. Я не смог изменить ход встречи, поэтому ничья - достойный результат", - цитирует португальца BBC.
Теги: Моуринью ЦСКА Краснодар
Сегодня, 18:40
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