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Юлиан Нагельсманн будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн будет участвовать в акции "Общая цель", сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Он стал первым тренером, который будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность.
Теги: Хоффенхайм
Сегодня, 20:07
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