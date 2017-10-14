Юлиан Нагельсманн будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн будет участвовать в акции "Общая цель", сообщает официальный сайт Бундеслиги.Он стал первым тренером, который будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность.