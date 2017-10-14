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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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22:57
Уступив "РБ Лейпцигу", "Боруссия" прервала 43-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в Бундеслиге
Уступив "РБ Лейпцигу", "Боруссия" прервала 43-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в Бундеслиге
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Уступив "РБ Лейпцигу", "Боруссия" прервала 43-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в Бундеслиге
Лидеры чемпионата Германии проиграли вице-чемпионам и подпустили тех на расстояние 3-х очков.
"Боруссия" Д: Бюрки, Тольян (Пулишич, 46), Загаду, Папастатопулос, Топрак, Шахин (Вайгль, 46), Кастро, Гётце, Филипп (Бартра, 51), Обамейянг, Ярмоленко
"РБ Лейпциг": Гулачи, Бернардо, Хальстенберг, Юпамекано, Кейта (Демме, 46), Ильзанкер, Забитцер (Орбан, 86), Кампль, Гвинея-Биссау, Брума, Поульсен, Огустен (Лаймер, 65)
Предупреждения: Кейта, 15, Бернардо, 30, Бюрки, 48, Ильзанкер, 54, 56, Гётце, 72, Демме, 83
Удаления: Папастатопулос, 47, Ильзанкер, 56
Чемпионат Германии
8 тур
"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" 2:3
Голы: Обамейянг, 4, Забитцер, 10, Поульсен, 25, Огустен, 49 (пен.), Обамейянг, 64 (пен.)
8 тур
"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" 2:3
Голы: Обамейянг, 4, Забитцер, 10, Поульсен, 25, Огустен, 49 (пен.), Обамейянг, 64 (пен.)
"Боруссия" Д: Бюрки, Тольян (Пулишич, 46), Загаду, Папастатопулос, Топрак, Шахин (Вайгль, 46), Кастро, Гётце, Филипп (Бартра, 51), Обамейянг, Ярмоленко
"РБ Лейпциг": Гулачи, Бернардо, Хальстенберг, Юпамекано, Кейта (Демме, 46), Ильзанкер, Забитцер (Орбан, 86), Кампль, Гвинея-Биссау, Брума, Поульсен, Огустен (Лаймер, 65)
Предупреждения: Кейта, 15, Бернардо, 30, Бюрки, 48, Ильзанкер, 54, 56, Гётце, 72, Демме, 83
Удаления: Папастатопулос, 47, Ильзанкер, 56
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