Марсело: когда нужно, Роналду всегда решает судьбу матча

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" (2:1) в матче чемпионата Испании."На стадионе "Хетафе" тяжелый газон, к тому же против "Реала" все играют с большей мотивацией. Но мы сыграли хорошо, главное, что мы проделали отличную работу. Мы знаем, чего ждать от Роналду. Он может не забить в двух играх подряд, но когда нужно, он всегда решает судьбу матча", - цитирует Марсело Marca.