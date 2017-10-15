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Марсело: когда нужно, Роналду всегда решает судьбу матча

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" (2:1) в матче чемпионата Испании.

"На стадионе "Хетафе" тяжелый газон, к тому же против "Реала" все играют с большей мотивацией. Но мы сыграли хорошо, главное, что мы проделали отличную работу. Мы знаем, чего ждать от Роналду. Он может не забить в двух играх подряд, но когда нужно, он всегда решает судьбу матча", - цитирует Марсело Marca.
Теги: Марсело Роналду Реал Хетафе
Сегодня, 11:17
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