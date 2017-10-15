Фарфан не играет с "Уфой" из-за длительного перелета из Перу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему форвард Джефферсон Фарфан пропускает матч с "Уфой"."Фарфан очень долго добирался из сборной Перу, приехал только накануне, плюс у него микротравма. Игнатьев простужен – играть полноценно он не смог бы, поэтому его не взяли", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".