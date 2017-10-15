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Леонид Кучук: готовность к игре была хорошей, я видел команду

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Рубина" (0:1) поблагодарил свою команду.

"Дайте ставим Маера в покое. Пенальти - это лотерея. Получалось очень многое. Но не получилось закрыть один единственный стандарт соперника. В футболе так бывает - ты имеешь преимущество, но один стандарт решает исход матча.

Но хочу поблагодарить команду. Не за результат, с ним все понятно, а за уровень игры. Было тяжелое поле, тяжелые условия, но мы старались все время прибавлять. Готовность к игре была хорошей. Я видел команду", - сказал Кучук.
Теги: Кучук Ростов Рубин
Сегодня, 19:11
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