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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арсенал" - сила, "Зенит" больше не непобедимый
"Зенит" до сегодняшнего дня не проиграл ни одной игры в этом сезоне, а "Арсенал" никогда ранее не забивал клубу из Санкт-Петербурга и никогда не отбирал у него очки. Сегодня все случилось впервые. Rusfootball.info рассказывает об историческом матче.
Чемпионат России
13 тур
"Зенит" – "Арсенал" 0:1
"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46'), Ерохин (Полоз, 81'), Кузяев (Паредес, 65'), Краневиттер, Кокорин, Дриусси
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79'), Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87'), Шевченко (Хагуш, 62'), Кангва
Предупреждения: Паредес, 77' - Чаушич, 37', Сунзу, 53', Габулов, 90+3'
После сегодняшнего поражения "Локомотива" "Зенит" получил шанс оторваться от второго места на пять очков. Вероятность этого события была очень большой, ведь нынешний соперник питерского клуба был не из тех, что именуются с приставкой "топ". "Арсенал" в рамках Премьер-Лиги никогда не забивал и всегда проигрывал "сине-бело-голубым". Однако все мы помним, что две недели назад тульская команда находилась в абсолютной аналогичной ситуации, но сумела впервые поразить ворота "Краснодара" и впервые отобрать у него очки. В общем, хотелось верить в способность гостей навязать борьбу, хоть с фаворитом все было предельно понятно.
"Зенит" в прошлом туре не смог обыграть "Анжи", и Манчини этот факт явно не обрадовал. Сегодня Роберто сделал сразу четыре перестановки по сравнению с той неудачной игрой. Скамейка запасных пополнилась Мамманой, Паредесом, Полозом и Дзюбой - то есть был убран игрок из каждой линии, кроме вратарской. При этом посмотрите, кто вернулся в стартовый состав. Здесь и Смольников, и Дриусси, и продолжающий радовать своим прогрессом Кузяев, и восстановившийся от травмы Шатов.
Впрочем, ни один из футболистов "Зенита" не торопился вывести свою команду вперед в счете. Практически весь первый тайм прошел под знаком контроля мяча со стороны хозяев и преимущественными передачами поперек поля или к своим воротам. Подопечным Манчини не хватало ни скорости действий, ни скорости мысли. По пальцам одной руки можно пересчитать их нестандартные, креативные ходы. Лишь ближе к перерыву "питерцы" больше активизировались. Силами Ерохина удалось нанести два опасных удара, один из которых не без труда вытащил Габулов, а второй прошел над перекладиной.
Нельзя не согласиться с Константином Геничем, который высказал мысль о том, что предматчевые мероприятия были для болельщиков заметно более интересными, чем сама игра. Вряд ли много кому понравилось то обстоятельство, что первый выстрел в створ случился на 40-й минуте. При этом показательный момент - до 37-й минуты "Арсенал" ни разу не сфолил. То есть гости везде и всегда успевали за своим соперником, справляясь с его вялыми попытками атаковать без нарушений.
"Туляки", конечно, тоже в контрнаступлении действовали не сильно ярко. Но их хотя бы можно вполне обоснованно оправдать - из-за условий арендного соглашения они не могли рассчитывать на помощь одного из лучших своих игроков Луки Джорджевича. Да и не было им необходимости рисковать, убегая вперед и оголяя тылы - ничья с лидером на его поле "Арсенал" вполне устраивала. А вот Манчини такой вариант не мог удовлетворить. Уже в перерыве итальянский специалист решил вмешаться в игру, заменив Шатова на Дзюбу.
Плюс к этому Роберто, судя по всему, провел серьезный разговор в раздевалке. По крайней мере, с самых первых минут второго тайма мы увидели другой "Зенит". Хозяева взвинтили темп и даже забили, но судейская бригада справедливо отменила гол из-за офсайда, в котором оказался Иванович после подачи со штрафного. Активность "питерцев" продолжалась где-то треть часа. В это время им удалось провести несколько бодрых комбинаций, которые завершались опасными ударами. Единственное, что никак у них не получалось, толком попасть в створ.
Любопытно, что подопечные Манчини забили еще один гол, который не был засчитан. Вновь судьи верно разобрались в эпизоде, когда Дзюба оказался в положении "вне игры" после розыгрыша стандартного положения. Словно привыкнув к тому, что "Арсенал" не особо остро контратакует, хозяева излишне увлеклись своим наступлением. Привело это к тому, что гостям удалось не только дерзко огрызнуться, но и открыть счет в матче.
Комбаров, промчавшись по правой бровке, выдал изумительную передачу в центр штрафной на Кангву, который не оставил Луневу ни единого шанса. "Туляки" забили своим первым ударом в створ и принялись с еще большей самоотдачей защищать свои владения. Порой им приходилось очень непросто. Например, Полоз и Кокорин могли вколотить каждый по мячу, принеся тем самым своей команде волевую победу, но Габулов сегодня был явно против того, чтобы пропускать.
Таким образом, "Зенит" терпит первое поражение в нынешнем сезоне, теряет шанс оторваться от второго места и подпускает к себе победивших в этом туре ЦСКА и "Спартак". "Арсенал" при этом второй тур подряд ломает неприятные для себя тенденции - две недели назад они впервые забили и впервые обыграли "Краснодар", сейчас Божович повторил этот же трюк с лидером чемпионата.
Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
13 тур
"Зенит" – "Арсенал" 0:1
Гол: Кангва, 73'
"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46'), Ерохин (Полоз, 81'), Кузяев (Паредес, 65'), Краневиттер, Кокорин, Дриусси
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79'), Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87'), Шевченко (Хагуш, 62'), Кангва
Предупреждения: Паредес, 77' - Чаушич, 37', Сунзу, 53', Габулов, 90+3'
После сегодняшнего поражения "Локомотива" "Зенит" получил шанс оторваться от второго места на пять очков. Вероятность этого события была очень большой, ведь нынешний соперник питерского клуба был не из тех, что именуются с приставкой "топ". "Арсенал" в рамках Премьер-Лиги никогда не забивал и всегда проигрывал "сине-бело-голубым". Однако все мы помним, что две недели назад тульская команда находилась в абсолютной аналогичной ситуации, но сумела впервые поразить ворота "Краснодара" и впервые отобрать у него очки. В общем, хотелось верить в способность гостей навязать борьбу, хоть с фаворитом все было предельно понятно.
"Зенит" в прошлом туре не смог обыграть "Анжи", и Манчини этот факт явно не обрадовал. Сегодня Роберто сделал сразу четыре перестановки по сравнению с той неудачной игрой. Скамейка запасных пополнилась Мамманой, Паредесом, Полозом и Дзюбой - то есть был убран игрок из каждой линии, кроме вратарской. При этом посмотрите, кто вернулся в стартовый состав. Здесь и Смольников, и Дриусси, и продолжающий радовать своим прогрессом Кузяев, и восстановившийся от травмы Шатов.
Впрочем, ни один из футболистов "Зенита" не торопился вывести свою команду вперед в счете. Практически весь первый тайм прошел под знаком контроля мяча со стороны хозяев и преимущественными передачами поперек поля или к своим воротам. Подопечным Манчини не хватало ни скорости действий, ни скорости мысли. По пальцам одной руки можно пересчитать их нестандартные, креативные ходы. Лишь ближе к перерыву "питерцы" больше активизировались. Силами Ерохина удалось нанести два опасных удара, один из которых не без труда вытащил Габулов, а второй прошел над перекладиной.
Нельзя не согласиться с Константином Геничем, который высказал мысль о том, что предматчевые мероприятия были для болельщиков заметно более интересными, чем сама игра. Вряд ли много кому понравилось то обстоятельство, что первый выстрел в створ случился на 40-й минуте. При этом показательный момент - до 37-й минуты "Арсенал" ни разу не сфолил. То есть гости везде и всегда успевали за своим соперником, справляясь с его вялыми попытками атаковать без нарушений.
"Туляки", конечно, тоже в контрнаступлении действовали не сильно ярко. Но их хотя бы можно вполне обоснованно оправдать - из-за условий арендного соглашения они не могли рассчитывать на помощь одного из лучших своих игроков Луки Джорджевича. Да и не было им необходимости рисковать, убегая вперед и оголяя тылы - ничья с лидером на его поле "Арсенал" вполне устраивала. А вот Манчини такой вариант не мог удовлетворить. Уже в перерыве итальянский специалист решил вмешаться в игру, заменив Шатова на Дзюбу.
Плюс к этому Роберто, судя по всему, провел серьезный разговор в раздевалке. По крайней мере, с самых первых минут второго тайма мы увидели другой "Зенит". Хозяева взвинтили темп и даже забили, но судейская бригада справедливо отменила гол из-за офсайда, в котором оказался Иванович после подачи со штрафного. Активность "питерцев" продолжалась где-то треть часа. В это время им удалось провести несколько бодрых комбинаций, которые завершались опасными ударами. Единственное, что никак у них не получалось, толком попасть в створ.
Любопытно, что подопечные Манчини забили еще один гол, который не был засчитан. Вновь судьи верно разобрались в эпизоде, когда Дзюба оказался в положении "вне игры" после розыгрыша стандартного положения. Словно привыкнув к тому, что "Арсенал" не особо остро контратакует, хозяева излишне увлеклись своим наступлением. Привело это к тому, что гостям удалось не только дерзко огрызнуться, но и открыть счет в матче.
Комбаров, промчавшись по правой бровке, выдал изумительную передачу в центр штрафной на Кангву, который не оставил Луневу ни единого шанса. "Туляки" забили своим первым ударом в створ и принялись с еще большей самоотдачей защищать свои владения. Порой им приходилось очень непросто. Например, Полоз и Кокорин могли вколотить каждый по мячу, принеся тем самым своей команде волевую победу, но Габулов сегодня был явно против того, чтобы пропускать.
Таким образом, "Зенит" терпит первое поражение в нынешнем сезоне, теряет шанс оторваться от второго места и подпускает к себе победивших в этом туре ЦСКА и "Спартак". "Арсенал" при этом второй тур подряд ломает неприятные для себя тенденции - две недели назад они впервые забили и впервые обыграли "Краснодар", сейчас Божович повторил этот же трюк с лидером чемпионата.
Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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