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Денис Глушаков: 13-й тур - сила

Капитану "Спартака" Денису Глушакову понравился 13-й тур чемпионата России.

Красно-белые в нем одержали победу над "Ахматом" (2:1), а лидеры турнира свои поединки проиграли.

"13-й тур - сила", - написал Глушаков.

Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 22:23
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(5)
№5 Написал: Hitman (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну все задел бомжей за живое smile
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: holod хамина (Вчера, 23:11) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
гавно-тур....
Регистрация: 16.05.2011
№3 Написал: vvSpartak (Вчера, 22:58) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
ну все развизжались поросята

Визги пока только с вашей помойки и идут


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 22:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
О своей игре думайте. Давно пора.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Вчера, 22:56) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну все развизжались поросята
Регистрация: 20.10.2011
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