Денис Глушаков: 13-й тур - сила

13 тур ?? — Denis Glushakov (@DGlushakov8) October 15, 2017

Капитану "Спартака" Денису Глушакову понравился 13-й тур чемпионата России.Красно-белые в нем одержали победу над "Ахматом" (2:1), а лидеры турнира свои поединки проиграли."13-й тур - сила", - написал Глушаков.