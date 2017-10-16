Далер Кузяев: нам нужно кровь из носу обыграть ЦСКА в Москве

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в эфире "Матч ТВ" подвел итоги матча с "Арсеналом" (0:1).– Не определяющей, но очень интересной. ЦСКА выиграл в Краснодаре. В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную Нам нужно кровь из носу брать 3 очка в Москве.