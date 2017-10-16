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Далер Кузяев: нам нужно кровь из носу обыграть ЦСКА в Москве

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в эфире "Матч ТВ" подвел итоги матча с "Арсеналом" (0:1).

– Можно ли сказать, что игра против ЦСКА в следующем туре станет определяющей на этом отрезке чемпионата?

– Не определяющей, но очень интересной. ЦСКА выиграл в Краснодаре. В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную Нам нужно кровь из носу брать 3 очка в Москве.
Теги: Кузяев Зенит Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 00:06
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кровь бомжей никому не нужна. Но она будет!
Регистрация: 13.03.2012
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