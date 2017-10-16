Стали известны "сеяные" команды при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

Сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании попали в число "сеяных" команд при жеребьевке стыковых матчей в зоне УЕФА за право принять участие в ЧМ-2018.Во вторую корзину попали сборные Северной Ирландии, Швеции, Ирландии и Греции. Напомним, жеребьевка стыковых матчей пройдет 17 октября в швейцарском Цюрихе.