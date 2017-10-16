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Стали известны "сеяные" команды при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

Сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании попали в число "сеяных" команд при жеребьевке стыковых матчей в зоне УЕФА за право принять участие в ЧМ-2018.

Во вторую корзину попали сборные Северной Ирландии, Швеции, Ирландии и Греции. Напомним, жеребьевка стыковых матчей пройдет 17 октября в швейцарском Цюрихе.

ТАСС
Сегодня, 12:59
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4
(1)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59) #
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  •  (3)
online

Все будут биться, но сеяные слишком сильны
Мой прогноз Швейцария, Италия, Хорватия в России.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: bet2 (Сегодня, 13:50) #
  • -3
  •  (3)

Прогнозы футбольных матчей m o i s t a v k i . r u
Регистрация: 16.10.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дания -Швеция Италия-Греция Хорватия- Сев.Ирландия Швейцария- Ирландия
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:21) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Швейцария - Ирландия
Хорватия - Сев. Ирландия
Италия - Швеция
Дания - Греция.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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