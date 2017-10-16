Янн М’Вила: "Рубину" было очень важно прервать эту серию поражений

Полузащитник "Рубина" Янн М’Вила прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ.– Я очень рад, как за себя, так и за команду. Было очень важно прервать эту серию поражений, и наконец-то выиграть.– Да, действительно, это повторилось. Я доволен, и спасибо Богу за то, что это случилось.– На самом деле готовились в обычном порядке, как ко всем командам. Повторюсь, для нас было важно прервать эту серию поражений. Мы довольно неплохо сыграли в защите, к сожалению, в атаке было не так много возможностей забить, не реализовали ряд своих моментов.Но "Ростов" – очень стабильная команда, они очень хорошо оборонялись против нас, хорошо играли, и это был очень тяжелый матч для нас. Хорошо, что мы смогли сохранить концентрацию, в том числе и в последние минуты, смогли выдержать.